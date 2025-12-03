В Кракове столкнулись трамваи: по меньшей мере 20 человек пострадали
Фото
Новости — Среда, 3 декабря 2025, 20:00 —
Новости — Среда, 3 декабря 2025, 20:00 —
В польском Кракове произошло столкновение трамваев, в результате чего на данный момент известно о по меньшей мере 20 пострадавших.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Как отмечается, среди 20 пострадавших – водитель одного из трамваев. Его доставили с серьезными травмами в больницу скорой помощью.
На месте происшествия в настоящее время работают службы экстренной помощи. В районе образовались пробки и серьезные перебои в движении.
14 ноября в центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента есть тяжело травмированные и погибшие.
18 ноября в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: