Аэропорт Вильнюса снова закрыли из-за метеозондов из Беларуси

Аэропорт литовского Вильнюса закрыли вечером 3 декабря из-за обнаружения метеозондов с контрабандой.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Национальное кризисное управление Литвы заявило, что воздушное пространство над аэропортом закрыли с 19:36 до 22:30 в связи с "гибридной атакой Беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, а также обнаружением навигационных сигналов, характерных для воздушных шаров".

Пассажиров попросили следовать информации, предоставленной аэропортом и авиаперевозчиками.

С конца октября этого года по сегодняшний день аэропорт в Вильнюсе был закрыт не менее 10 раз. В ночь на 1 декабря аэропорт в литовской столице не работал 11 часов из-за 60 метеозондов, 40 из которых находились в критических местах.

2 декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

После этого литовское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста на фоне систематических гибридных атак.