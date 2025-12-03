У СБУ заперечили заяву Румунії про знищення їхнього дрона в Чорному морі

Служба безпеки України сказала, що не втрачала морські безпілотники в Чорному морі, заперечивши повідомлення Румунії про знищення дрона Sea Baby.

Як пише "Європейська правда", про це СБУ повідомила в коментарі "Суспільному".

У СБУ сказали, що всі дрони Sea Baby, задіяні до виконання бойових завдань у Чорному морі, "продовжують їхню реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей".

"Жодного із них не втрачено", – додали там.

Також СБУ сказала, що "жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії", а її операції здійснюються у визначених районах і спрямовані виключно на ураження законних цілей Росії.

Раніше у Міністерстві оборони Румунії сказали, що знешкодили морський дрон Sea Baby в Чорному морі, який, за їхніми словами, "становив загрозу для судноплавства".

Це повідомлення зʼявилось на тлі атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".