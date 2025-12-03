Румунські військові "нейтралізували" дрон СБУ в Чорному морі

Військово-морські сили Румунії в середу знешкодили морський дрон Sea Baby в Чорному морі, який, за їхніми словами, "становив загрозу для судноплавства".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Підозрілий обʼєкт, який перебував на відстані 36 морських миль на схід від портового міста Констанца, помітила румунська Берегова охорона.

"Після аналізу об'єкта, що дрейфував, військові встановили, що це був безпілотний надводний апарат (морський дрон) типу Sea Baby", – йдеться в повідомленні.

Після цього команда реагування ВМС Румунії "отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта", що відбулось близько 13:00 за місцевим часом "шляхом контрольованого підриву".

У Міноборони Румунії додали, що за останні майже чотири роки – тобто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – в Чорному морі було знешкоджено близько 150 морських мін, сім з яких були знищені румунськими ВМС.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини.