В СБУ опровергли заявление Румынии об уничтожении их дрона в Черном море

Служба безопасности Украины заявила, что не теряла морские беспилотники в Черном море, опровергнув сообщение Румынии об уничтожении дрона Sea Baby.

Как пишет "Европейская правда", об этом СБУ сообщила в комментарии "Суспильному".

В СБУ заявили, что все дроны Sea Baby, задействованные в выполнении боевых задач в Черном море, "продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями".

"Ни один из них не потерян", – добавили там.

Также СБУ сказала, что "ни одна из беспилотных систем СБУ Sea Baby не заходила в территориальные воды Румынии", а ее операции осуществляются в определенных районах и направлены исключительно на поражение законных целей России.

Ранее в Министерстве обороны Румынии сообщили, что обезвредили морской дрон Sea Baby в Черном море, который, по их словам, "представлял угрозу для судоходства".

Это сообщение появилось на фоне атак на суда российского "теневого флота" в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".