Фінська компанія підписала угоду щодо будівництва двох криголамів для США

Фінська компанія Rauma Marine Constructions побудує два криголами для США, їхня поставка запланована на 2028 рік.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Компанія повідомила в офіційній заяві про підписання угоди щодо будівництва двох криголамів для Берегової охорони США. Поставка має відбутися 2028 року.

На цей час Берегова охорона США має лише два криголами для роботи у суворих полярних умовах, тоді як у Росії їх – близько сорока.

"Фінські верфі будують найкращі у світі криголами та великі круїзні судна. Отримання цього замовлення на криголами – велике досягнення для Фінляндії і всієї нашої суднобудівної галузі", – зазначив міністр з економічних питань Сакарі Пуісто.

Це перша конкретна угода у продовження меморандуму про взаєморозуміння, який у жовтні підписали президенти США та Фінляндії. Документ передбачає, що на фінських верфях побудують чотири судна, а ще сім будуть побудовані пізніше у США з використанням фінського досвіду.

Тема закупівлі криголамів у Фінляндії була піднята на зустрічі Стубба і Трампа ще у березні 2025 року.

У серпні у Фінляндії почали будувати криголам для Канади.