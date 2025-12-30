Финская компания подписала соглашение о строительстве двух ледоколов для США

Финская компания Rauma Marine Constructions построит два ледокола для США, их поставка запланирована на 2028 год.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Компания сообщила в официальном заявлении о подписании соглашения о строительстве двух ледоколов для Береговой охраны США. Поставка должна состояться в 2028 году.

В настоящее время у Береговой охраны США есть только два ледокола для работы в суровых полярных условиях, тогда как у России их – около сорока.

"Финские верфи строят лучшие в мире ледоколы и большие круизные суда. Получение этого заказа на ледоколы – большое достижение для Финляндии и всей нашей судостроительной отрасли", – отметил министр по экономическим вопросам Сакари Пуисто.

Это первое конкретное соглашение в продолжение меморандума о взаимопонимании, который в октябре подписали президенты США и Финляндии. Документ предусматривает, что на финских верфях построят четыре судна, а еще семь будут построены позже в США с использованием финского опыта.

Тема закупки ледоколов в Финляндии была поднята на встрече Стубба и Трампа еще в марте 2025 года.

В августе в Финляндии начали строить ледокол для Канады.