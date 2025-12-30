Европейские лидеры снова проведут разговор о переговорах вокруг Украины

Ряд лидеров стран ЕС утром во вторник снова проведут разговор об Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил представитель польского правительства Адам Шлапка в своем X.

Представитель сообщил, что в 11 часов утра премьер Дональд Туск "примет участие в еще одной дискуссии между европейскими лидерами по Украине". Он не раскрыл, кто будет участвовать в звонке.

В эти минуты разговор, вероятно, уже идет.

В понедельник Туск выразил мнение, что завершение мирных переговоров в войне РФ против Украины еще далеко, но нельзя позволить России диктовать условия мира.

Напомним, вечером 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на его вилле во Флориде.

К вечеру 29 декабря Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

Трамп сказал, что "это было бы очень плохо", но не исключил, что возможно атаки и не было.