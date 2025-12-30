Глава немецкой полиции предупредил об опасности в случае прихода к власти "АдГ"

Глава криминальной полиции Германии Гольгер Мюнх предупредил о последствиях для безопасности, если ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") получит контроль над земельными правительствами после выборов в следующем году.

Заявление Мюнха приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В частности, глава полиции указал на опасность, поскольку ультраправая политическая сила может получить доступ к конфиденциальным данным.

"Какие риски и как с ними бороться? Партия может получить доступ к конфиденциальным данным и информации, которые необходимо защищать, что повлияет на межведомственное сотрудничество", – сказал он.

Мюнх заявил, что не будет заходить так далеко, чтобы уничтожать все документы, "но мы должны подумать о том, насколько открыто мы сможем тогда обращаться с информацией в сети".

В 2026 году в Германии запланировано пять выборов в федеральные земли, в том числе в восточных землях Саксония-Ангальт и Мекленбург-Передняя Померания, где "АдГ" набирает около 40% голосов.

При этом не исключено, что к концу 2026 года в Германии может появиться первый премьер-министр федеральной земли от "АдГ".

Мюнх заявил, что не знает, сколько сторонников или членов "АдГ" работают в его ведомстве, поскольку перед приемом на работу в федеральную криминальную полицию не нужно сообщать о партийной принадлежности.

"Мы не спрашиваем, является ли кто-то членом СДПГ, ХДС или Зеленых", – сказал Мюнх.

Однако если "АдГ" будет классифицирована как подтвержденная правоэкстремистская организация, это повлияет на проверки безопасности, проводимые его ведомством, добавил он.

По состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снова вырос и вернулся к одному из самых высоких показателей за всю ее историю – 27%.

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.