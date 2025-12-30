Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством

Компания Eurostar, которая осуществляет перевозки между Великобританией и континентальной Европой, во вторник предупредила пассажиров о возможных значительных задержках и отмене рейсов из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Оператор скоростных поездов настоятельно рекомендует всем пассажирам перенести свою поездку на другую дату.

В частности, были отменены рейсы пассажирского поезда Eurostar и поезда Le Shuttle, который перевозит автомобили и грузовые транспортные средства между терминалами в британском Фолкстоне и французском Кале.

В Фолкстоне уже образовались очереди из автомобилей, а пассажирский поезд, который отправился из Сент-Панкрас Интернешнл сегодня утром в 7:01, еще не прибыл в Париж и сейчас задерживается на четыре часа.

"Из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем и последующей неисправности поезда Le Shuttle, мы настоятельно рекомендуем всем нашим пассажирам перенести свою поездку на другую дату. Пожалуйста, не приезжайте на вокзал, если у вас еще нет билета на поездку", – отметили в Eurostar.

В Le Shuttle отметили: "Мы испытываем серьезные перебои в работе из-за проблем с воздушной электросетью; поезда задерживаются. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему".

Eurostar осуществляет рейсы с лондонского вокзала Сент-Панкрас в такие города, как Париж, Брюссель и Амстердам.

Представитель Eurostar, которого цитирует телеканал Sky News, сообщил, что все рейсы в и из Лондона приостановлены до дальнейшего уведомления.

Перебои произошли в очень напряженный период между Рождеством и Новым годом.

Напомним, в начале июля на севере Франции пришлось эвакуировать людей из скоростного поезда Eurostar из-за сбоя в электроснабжении, который привел к более чем девятичасовой задержке рейса, который должен был длиться всего два часа.

Сообщалось также, что пассажиры Eurostar столкнулись с перебоями рейсов из и в Париж из-за временного закрытия участка французской железнодорожной сети.