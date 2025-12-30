Колишній єврокомісар закликав ЄС жорстко відповісти на санкції США проти нього

Колишній французький єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що рішення США запровадити проти нього санкції ставить Брюссель на "небезпечний шлях".

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Politico.

Бретон закликав ЄС відреагувати "з максимальною суворістю" на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа накласти санкції на нього та чотирьох інших європейських громадян.

"Якщо ми погодимося з тим, що європейський комісар може бути підданий остракізму, звинувачений і покараний за виконання дорученого йому мандата, то ми опинимося на надзвичайно небезпечному шляху", – вважає він.

За словами колишнього єврокомісара, без належної реакції на такі дії США "ті, хто прийде мені на зміну і буде змушений виконувати європейський мандат, будуть залякані і не зможуть цього зробити".

"Європейська комісія не може демонструвати жодних ознак слабкості... Європейські інституції повинні реагувати з максимальною суворістю", – додав він.

Нагадаємо, адміністрація Трампа наклала візові санкції на колишнього комісара Євросоюзу Тьєррі Бретона та чотирьох інших осіб за спроби змусити американські технологічні компанії контролювати політичні висловлювання на своїх платформах.

Єврокомісія та, окремо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас засудили це рішення.

ЄС і Білий дім неодноразово конфліктували з приводу свободи слова та регулювання технологій. На початку грудня соцмережу X, якою останніми роками володіє американський мільярдер Ілон Маск, оштрафували на 120 мільйонів євро за порушення закону ЄС про модерацію контенту.