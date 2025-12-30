Бывший еврокомиссар призвал ЕС жестко ответить на санкции США против него

Бывший французский еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что решение США ввести против него санкции ставит Брюссель на "опасный путь".

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Politico.

Бретон призвал ЕС отреагировать "с максимальной строгостью" на решение администрации президента США Дональда Трампа наложить санкции на него и четырех других европейских граждан.

"Если мы согласимся с тем, что европейский комиссар может быть подвергнут остракизму, обвинен и наказан за выполнение порученного ему мандата, то мы окажемся на чрезвычайно опасном пути", – считает он.

По словам бывшего еврокомиссара, без надлежащей реакции на такие действия США "те, кто придет мне на смену и будет вынужден выполнять европейский мандат, будут запуганы и не смогут этого сделать".

"Европейская комиссия не может демонстрировать никаких признаков слабости... Европейские институты должны реагировать с максимальной строгостью", – добавил он.

Напомним, администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

Еврокомиссия и, отдельно, главный дипломат ЕС Кая Каллас осудили это решение.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий. В начале декабря соцсеть X, которой в последние годы владеет американский миллиардер Илон Маск, оштрафовали на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента.