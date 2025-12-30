Литва зобов’язує одягати шоломи під час їзди на електросамокатах

З наступного року у Литві всі водії електричних мікротранспортних засобів будуть зобов'язані носити шоломи – так у країні намагаються зменшити кількість серйозних травм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Компанії, що надають транспортні засоби в оренду, будуть зобов'язані надавати шоломи своїм клієнтам.

За даними поліції, протягом року було зафіксовано понад 2800 порушень, пов'язаних з електричними скутерами та іншими мікротранспортними засобами, а 180 водіїв або пасажирів отримали травми.

Лікарі та експерти з безпеки дорожнього руху стверджують, що шоломи – це не формальність, а важливий захід, який може значно зменшити ризик серйозних травм голови та обличчя.

Однією з найпоширеніших травм серед водіїв електросамокатів є перелом щелепи, за яким слідують переломи верхньої щелепи та носової кістки, а також черепно-мозкові травми.

Дорослі травмуються частіше, хоча діти також отримують травми, особливо коли дорослі возять їх.

Нагадаємо, у листопаді президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправку до Закону про дорожній рух, згідно з якою діти до 16 років тепер зобов’язані вдягати шоломи під час їзди на велосипедах та електросамокатах.

А Сейм Латвії схвалив зміни до законодавства, яким сервіси прокату транспорту – від авто до електросамокатів – зобов’язали здійснювати низку перевірок користувача перед допуском до керування, у тому числі перевіряти реакцію.



