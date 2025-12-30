Литва обязывает надевать шлемы при езде на электросамокатах

Со следующего года в Литве все водители электрических микротранспортных средств будут обязаны носить шлемы – так в стране пытаются уменьшить количество серьезных травм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Компании, предоставляющие транспортные средства в аренду, будут обязаны предоставлять шлемы своим клиентам.

По данным полиции, в течение года было зафиксировано более 2800 нарушений, связанных с электрическими скутерами и другими микротранспортными средствами, а 180 водителей или пассажиров получили травмы.

Врачи и эксперты по безопасности дорожного движения утверждают, что шлемы – это не формальность, а важная мера, которая может значительно уменьшить риск серьезных травм головы и лица.

Одной из самых распространенных травм среди водителей электросамокатов является перелом челюсти, за которым следуют переломы верхней челюсти и носовой кости, а также черепно-мозговые травмы.

Взрослые травмируются чаще, хотя дети также получают травмы, особенно когда взрослые возят их.

Напомним, в ноябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал поправку к Закону о дорожном движении, согласно которой дети до 16 лет теперь обязаны надевать шлемы во время езды на велосипедах и электросамокатах.

А Сейм Латвии одобрил изменения в законодательство, согласно которым сервисы проката транспорта – от автомобилей до электросамокатов – обязаны проводить ряд проверок пользователя перед допуском к управлению, в том числе проверять реакцию.