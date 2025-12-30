Посол США при НАТО поставив під сумнів заяви Росії про "атаку" на резиденцію Путіна

Посол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок висловив сумнів щодо звинувачень Росії в тому, що Україна нібито атакувала резиденцію російського лідера Владіміра Путіна.

Заяву Вітакера наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок Росія заявила, що Україна нібито атакувала президентську резиденцію в Новгородській області 91 ударним безпілотником великої дальності. Україна назвала ці звинувачення брехливими.

"Незрозуміло, чи це взагалі сталося", – сказав Вітакер в інтерв’ю програмі Varney&Co. на Fox Business.

"Мені здається дещо недоречним – бути так близько до мирної угоди, коли Україна справді прагне її укласти, і водночас робити щось, що виглядало б необачним або некорисним", – зазначив він.

"Ми з’ясуємо всі розвідувальні дані. І для мене найважливіше – що скажуть розвідувальні служби Сполучених Штатів і наших союзників про те, чи відбулася ця атака насправді", – додав Вітакер.

Президент США Дональд Трамп у понеділок повідомив, що Путін під час телефонної розмови заявив йому про нібито спробу України атакувати його резиденцію. Трамп зазначив, що був "дуже злий" через це. На запитання, чи є докази такої атаки, він відповів: "Ми з’ясуємо".

Білий дім утримався від подальших коментарів щодо ймовірного інциденту, тоді як представники американської розвідувальної спільноти також не стали його коментувати.

Зеленський у вівторок заявив, що історія про "атаку на резиденцію" є фейком РФ, який демонструє небажання Росії зробити необхідні кроки для завершення війни.

У МЗС України вважають російські заяви про нібито українську атаку на одну з резиденцій Путіна спробою знайти причину для відмови від мирних зусиль.

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у зриві мирних переговорів щодо України після того, як РФ виступила зі звинуваченнями.