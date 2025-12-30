Посол США при НАТО подверг сомнению заявления России об "атаке" на резиденцию Путина

Посол США при НАТО Мэтью Витакер во вторник выразил сомнение в обвинениях России в том, что Украина якобы атаковала резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Заявление Уитакера приводит агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В понедельник Россия заявила, что Украина якобы атаковала президентскую резиденцию в Новгородской области 91 ударным беспилотником большой дальности. Украина назвала эти обвинения ложными.

"Непонятно, произошло ли это вообще", – сказал Витакер в интервью программе Varney&Co. на Fox Business.

"Мне кажется несколько неуместным – быть так близко к мирному соглашению, когда Украина действительно стремится его заключить, и в то же время делать что-то, что выглядело бы неосмотрительным или бесполезным", – отметил он.

"Мы выясним все разведывательные данные. И для меня самое важное – что скажут разведывательные службы Соединенных Штатов и наших союзников о том, состоялась ли эта атака на самом деле", – добавил Витакер.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что Путин во время телефонного разговора заявил ему о якобы попытке Украины атаковать его резиденцию. Трамп отметил, что был "очень зол" из-за этого. На вопрос, есть ли доказательства такой атаки, он ответил: "Мы выясним".

Белый дом воздержался от дальнейших комментариев по поводу вероятного инцидента, в то время как представители американского разведывательного сообщества также не стали его комментировать.

Зеленский во вторник заявил, что история об "атаке на резиденцию" является фейком РФ, который демонстрирует нежелание России сделать необходимые шаги для завершения войны.

В МИД Украины считают российские заявления о якобы украинской атаке на одну из резиденций Путина попыткой найти причину для отказа от мирных усилий.

Президент Молдовы Мая Санду обвинила Россию в срыве мирных переговоров по Украине после того, как РФ выступила с обвинениями.