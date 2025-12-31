У Литві лише у двох великих містах дозволили запускати феєрверки на Новий рік

У новорічну ніч більшість великих міст Литви зустрінуть 2026 рік без традиційних салютів, запускати феєрверки дозволили лише Каунас і Клайпеда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зокрема, міська влада столиці Вільнюса вже шостий рік поспіль відмовляється від феєрверків, замінюючи їх відеопроєкціями та світловими інсталяціями на Кафедральній площі.

За словами віцемера Вільнюса Сімони Белюне, такий підхід відображає цінності міста.

"Ми підходимо до святкування Нового року творчо, дбаючи про здоров'я людей, навколишнє середовище і благополуччя тварин. На Кафедральній площі збираються тисячі людей, і необережне використання піротехніки може призвести до трагічних наслідків", – сказав він.

Влада закликає мешканців і гостей столиці відмовитися від особистих феєрверків і підтримати стійкі міські традиції.

Від масових салютів відмовилися і в Шяуляй. Мер міста Артурас Вісоцкас нагадав, що рішення було прийнято кілька років тому – в тому числі через несприятливі погодні умови.

При цьому жителів просять запускати особисті феєрверки подалі від місць масового скупчення.

Паневежис також послідовно дотримується політики відмови від піротехніки. Як пояснила глава міського відділу комунікації Рута Карчяускене, рішення продиктоване турботою про безпеку людей, тварин і навколишнє середовище.

Тим часом Каунас, навпаки, запрошує мешканців і гостей міста зустрічати Новий рік на Ратушній площі. Тут заплановані феєрверки та масштабна музична програма.

Феєрверки дозволила і Клайпеда – вже другий рік поспіль. За словами голови відділу комунікації самоврядування Гінтаре Буткене, рішення прийнято на прохання мешканців.

"Ми використовуємо інші феєрверки – дорожчі, але менш гучні", – зазначила вона.

На святковий салют місто також виділить близько 5 тисяч євро.

У Бельгії на початку року закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

Крім того, поліція Німеччини закликає жителів проявляти обережність, оскільки напередодні Нового року, який часто супроводжується нещасними випадками, розпочався продаж феєрверків.