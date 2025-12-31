В Литве только в двух крупных городах разрешили запускать фейерверки на Новый год

В новогоднюю ночь большинство крупных городов Литвы встретят 2026 год без традиционных салютов, запускать фейерверки разрешили только Каунас и Клайпеда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В частности, городские власти столицы Вильнюса уже шестой год подряд отказываются от фейерверков, заменяя их видеопроекциями и световыми инсталляциями на Кафедральной площади.

По словам вице-мэра Вильнюса Симоны Белюне, такой подход отражает ценности города.

"Мы подходим к празднованию Нового года творчески, заботясь о здоровье людей, окружающей среде и благополучии животных. На Кафедральной площади собираются тысячи людей, и неосторожное использование пиротехники может привести к трагическим последствиям", – сказал он.

Власти призывают жителей и гостей столицы отказаться от личных фейерверков и поддержать устойчивые городские традиции.

От массовых салютов отказались и в Шяуляй. Мэр города Артурас Висоцкас напомнил, что решение было принято несколько лет назад – в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

При этом жителей просят запускать личные фейерверки подальше от мест массового скопления людей.

Паневежис также последовательно придерживается политики отказа от пиротехники. Как пояснила глава городского отдела коммуникации Рута Карчяускене, решение продиктовано заботой о безопасности людей, животных и окружающей среды.

Между тем Каунас, наоборот, приглашает жителей и гостей города встречать Новый год на Ратушной площади. Здесь запланированы фейерверки и масштабная музыкальная программа.

Фейерверки разрешила и Клайпеда – уже второй год подряд. По словам главы отдела коммуникации самоуправления Гинтаре Буткене, решение принято по просьбе жителей.

"Мы используем другие фейерверки – более дорогие, но менее громкие", – отметила она.

На праздничный салют город также выделит около 5 тысяч евро.

В Бельгии в начале года призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.

Кроме того, полиция Германии призывает жителей проявлять осторожность, поскольку в преддверии Нового года, который часто сопровождается несчастными случаями, началась продажа фейерверков.