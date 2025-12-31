Литва оновлює стратегію безпеки, підкреслюючи "екзистенційну" загрозу з боку РФ

Литва оновлює свою національну стратегію безпеки, в якій попереджає про екзистенційну загрозу, а також про те, що Росія може бути здатна розпочати війну проти НАТО до кінця десятиліття.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У переглянутій стратегії зазначається, що безпекове середовище Литви різко погіршилося, і підкреслюється, що основними стовпами оборони країни є її збройні сили, стійкість суспільства та союзники.

У ній наголошується на необхідності підготувати державу і суспільство до оборони в умовах війни.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну чотири роки тому підкріпило оцінки, які вже були включені в попередню стратегію безпеки Литви, затверджену лише за два місяці до вторгнення, заявив заступник міністра оборони Кароліс Алекса.

"Вторгнення лише підкреслило те, що вже було визначено. Стратегію можна було переглянути і тоді", – сказав Алекса.

Колишні та нинішні законодавці заявили, що попередній документ не втратив актуальності, зазначивши, що в ньому значний акцент робився на комплексному захисті, включаючи створення підрозділів територіальної оборони та зміцнення Литовського союзу стрільців.

Однак оновлена стратегія відрізняється тим, що чітко визначає екзистенційну загрозу державі. Алекса заявив, що оцінка відображає незмінну готовність Росії застосовувати військову силу та її здатність відновлювати бойові можливості попри війну в Україні.

"З огляду на 2030 рік, ймовірність військового конфлікту може зрости", – сказав він.

Стратегія робить акцент на збройній обороні, створенні військової дивізії та зміцненні національної стійкості, а також підкреслює важливість стримування союзників, зокрема присутності американських військ у регіоні.

Алекса заявив, що стратегія чітко визначає військову присутність США як наріжний камінь безпеки Литви, навіть незважаючи на те, що Вашингтон закликав Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Оновлена стратегія передбачає, що видатки на оборону повинні становити від 5% до 6% ВВП. Очікується, що наступного року оборонний бюджет Литви перевищить 5%.

Переглянута стратегія національної безпеки буде розглянута Державною радою з питань оборони і повинна бути затверджена парламентом.

Тим часом німецькі військові планувальники попереджають, що кібератаки, акти саботажу та кампанії з дезінформації можуть знаменувати початок нової війни.

Нагадаємо, в середині грудня Данія офіційно звинуватила Росію в кібератаці на критичну й виборчу інфраструктуру.