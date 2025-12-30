У Німеччині розглядають іноземні диверсії і кібератаки як підготовку до війни

Німецькі військові планувальники попереджають, що кібератаки, акти саботажу та кампанії з дезінформації можуть знаменувати початок нової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в конфіденційному урядовому документі, з яким ознайомилося видання Politico.

Документ – Оперативний план для Німеччини (OPLAN) – визначає, як Берлін організовуватиме оборону території країни у разі масштабного конфлікту.

Це планування відображає ширші зміни в підході Німеччини, яка взяла на себе центральну роль у питаннях логістики та підкріплення сил НАТО на тлі дедалі агресивнішої поведінки Росії.

У документі зазначається, що гібридні заходи "можуть по суті слугувати підготовкою до військового протистояння". Замість того, щоб розглядати кібероперації чи кампанії впливу як фоновий тиск, план прямо включає їх у логіку військової ескалації.

Таке припущення має конкретні наслідки для того, як Німеччина планує свою роль у майбутньому конфлікті. У документі країну описано як оперативну базу та транзитний коридор для військ НАТО, які зазнають тиску на ранньому етапі, зокрема через роль Німеччини як головного хабу Альянсу для переміщення та забезпечення сил.

24-сторінковий документ має гриф обмеженого доступу і є так званою "полегшеною версією" плану, мета якої – скоординувати дії цивільних і військових структур та визначити роль Німеччини як транзитного вузла для союзних сил.

OPLAN передбачає п’ятифазну модель ескалації – від раннього виявлення загроз і стримування до національної оборони, колективної оборони НАТО та післяконфліктного відновлення.

Зазначається, що нині Німеччина перебуває на першій фазі, зосереджуючись на формуванні спільного бачення загроз, міжвідомчій координації, а також підготовці логістичних і захисних заходів.

Нагадаємо, в середині грудня Данія офіційно звинуватила Росію в кібератаці на критичну й виборчу інфраструктуру.

У листопаді стало відомо, що Велика Британія планує посилити захист своїх державних служб від кібератак.