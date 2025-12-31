Литва обновляет стратегию безопасности, подчеркивая "экзистенциальную" угрозу со стороны РФ

Литва обновляет свою национальную стратегию безопасности, в которой предупреждает об экзистенциальной угрозе, а также о том, что Россия может быть способна начать войну против НАТО до конца десятилетия.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пересмотренной стратегии отмечается, что обстановка в сфере безопасности Литвы резко ухудшилась, и подчеркивается, что основными столпами обороны страны являются ее вооруженные силы, устойчивость общества и союзники.

В ней отмечается необходимость подготовить государство и общество к обороне в условиях войны.

Полномасштабное вторжение России в Украину четыре года назад подкрепило оценки, которые уже были включены в предыдущую стратегию безопасности Литвы, утвержденную всего за два месяца до вторжения, заявил заместитель министра обороны Каролис Алекса.

"Вторжение только подчеркнуло то, что уже было определено. Стратегию можно было пересмотреть и тогда", – сказал Алекса.

Бывшие и нынешние законодатели заявили, что предыдущий документ не утратил актуальности, отметив, что в нем значительный акцент делался на комплексной защите, включая создание подразделений территориальной обороны и укрепление Литовского союза стрелков.

Однако обновленная стратегия отличается тем, что четко определяет экзистенциальную угрозу государству. Алекса заявил, что оценка отражает неизменную готовность России применять военную силу и ее способность восстанавливать боевые возможности, несмотря на войну в Украине.

"С учетом 2030 года вероятность военного конфликта может возрасти", – сказал он.

Стратегия делает акцент на вооруженной обороне, создании военной дивизии и укреплении национальной устойчивости, а также подчеркивает важность сдерживания союзников, в частности присутствия американских войск в регионе.

Алекса заявил, что стратегия четко определяет военное присутствие США как краеугольный камень безопасности Литвы, даже несмотря на то, что Вашингтон призвал Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Обновленная стратегия предусматривает, что расходы на оборону должны составлять от 5% до 6% ВВП. Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Литвы превысит 5%.

Пересмотренная стратегия национальной безопасности будет рассмотрена Государственным советом по вопросам обороны и должна быть утверждена парламентом.

Между тем немецкие военные планировщики предупреждают, что кибератаки, акты саботажа и кампании по дезинформации могут знаменовать начало новой войны.

Напомним, в середине декабря Дания официально обвинила Россию в кибератаке на критическую и избирательную инфраструктуру.