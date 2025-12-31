Біля Варшави – перебої у русі поїздів через негоду і поломку на залізниці

У Польщі несправність обладнання управління рухом на станції Прушков у поєднанні зі складними погодними умовами після сильного снігопаду призвели до затримок і скасувань поїздів у ніч на 31 грудня.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Варшавська Szybka Kolej Miejska повідомила, що поїзди SKM лінії S1 в обох напрямках можуть затримуватися більше ніж на 30 хвилин.

Після 8 години було повідомлено, що аварія усунена. Однак на залізничних маршрутах все ще спостерігаються затримки в русі поїздів.

Також Мазовецькі залізниці в середу вранці повідомили про ускладнення в русі поїздів на Варшавському залізничному вузлі.

"Деякі поїзди можуть затримуватися, скасовуватися, курсувати за скороченим маршрутом, курсувати іншим маршрутом, ніж передбачено в розкладі руху. Час затримки поїздів може змінюватись", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня компанія Eurostar, яка здійснює перевезення між Великою Британією та континентальною Європою, була змушена скасувати всі рейси через проблеми з електропостачанням у тунелі під Ла-Маншем.

Станом на ранок 31 грудня відновила всі свої перевезення через Ла-Манш, але попередила, що все ще можливі деякі затримки та скасування.