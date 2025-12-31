Возле Варшавы – перебои в движении поездов из-за непогоды и поломки на железной дороге

В Польше неисправность оборудования управления движением на станции Прушков в сочетании со сложными погодными условиями после сильного снегопада привели к задержкам и отменам поездов в ночь на 31 декабря.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Варшавская Szybka Kolej Miejska сообщила, что поезда SKM линии S1 в обоих направлениях могут задерживаться более чем на 30 минут.

После 8 часов было сообщено, что авария устранена. Однако на железнодорожных маршрутах все еще наблюдаются задержки в движении поездов.

Также Мазовецкие железные дороги в среду утром сообщили об осложнениях в движении поездов на Варшавском железнодорожном узле.

"Некоторые поезда могут задерживаться, отменяться, курсировать по сокращенному маршруту, курсировать по другому маршруту, чем предусмотрено в расписании движения. Время задержки поездов может меняться", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря компания Eurostar, осуществляющая перевозки между Великобританией и континентальной Европой, была вынуждена отменить все рейсы из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

По состоянию на утро 31 декабря возобновила все свои перевозки через Ла-Манш, но предупредила, что все еще возможны некоторые задержки и отмены.