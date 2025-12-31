ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против РФ к годовщине полномасштабного вторжения

20-й пакет санкций против России страны ЕС планируют утвердить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно немецкому изданию Die Welt.

В новом пакете запланированы ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС лиц и организаций, причем особое внимание будет уделяться тем, кто ответственен за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.

По информации дипломатов, также предусматриваются дополнительные санкции в энергетической отрасли и банковском секторе.

Кроме того, планируется устранить лазейки для обхода существующих санкций.

В Брюсселе рассматривают возможность запрета импорта российского урана и, таким образом, введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии России (Росатом). Этого уже давно требуют многочисленные государства ЕС, однако до сих пор существует сопротивление со стороны таких стран, как Франция и Бельгия.

По данным дипломатических источников, эти государства могли бы покупать уран, необходимый для работы их атомных электростанций, в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам.

Последний пакет санкций ЕС был принят 23 октября.

Как ранее сообщали источники "ЕП", новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России будет представлен вскоре после Нового года.

В то же время Европейский Союз решил вводить санкции в отношении судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, отдельно от санкционных пакетов.