Умєров розповів про розмову з американцями та європейцями щодо нових зустрічей

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що доповів президентові про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.

Про це він повідомив у своїх соцмережах 31 грудня ввечері, пише "Європейська правда".

З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні. Окремо готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн", – повідомив Умєров.

Він додав, що у новому році буде продовжено роботу над "рішеннями, які мають дати відчутний результат".

Нагадаємо, 3 січня в Україні відбудеться зустріч "коаліції рішучих" на рівні радників, а після того, 6 січня, у Франції пройде зустріч коаліції на рівні лідерів.

Після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 6 січня у Франції відбудеться ще одна зустріч на рівні радників, після чого будуть готувати зустріч лідерів європейських держав та президента США.

30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.