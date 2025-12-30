Зеленський: "коаліція рішучих" 3 січня збереться в Україні на рівні радників
Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість провести в Україні зустріч країн з так званої "коаліції рішучих" на рівні радників.
Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Зеленський про відповідну домовленість йому повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками розмови із радниками з національної безпеки країн з "коаліції рішучих".
За його словами, зустріч в Україні має відбутися 3 січня.
"Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції", – додав Зеленський.
Він також повідомив про розмову з представниками команди президента США Дональда Трампа. Після цього, як зазначив Зеленський, вони з Умєровим "обговорили подальші кроки та акценти в перемовинах".
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше говорив, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.
Тим часом польський прем’єр Дональд Туск висловив думку, що мир в Україні уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.
Він також розповів, що США погодились у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.