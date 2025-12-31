Умеров рассказал о разговоре с американцами и европейцами о новых встречах

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что доложил президенту о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами.

Об этом он сообщил в своих соцсетях 31 декабря вечером, пишет "Европейская правда".

С американской стороны в разговоре приняли участие Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер. С европейской – советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе. Отдельно готовим встречу с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн", – сообщил Умеров.

Он добавил, что в новом году будет продолжена работа над "решениями, которые должны дать ощутимый результат".

Напомним, 3 января в Украине состоится встреча "коалиции решительных" на уровне советников, а после этого, 6 января, во Франции пройдет встреча коалиции на уровне лидеров.

После встречи лидеров "коалиции решительных" 6 января во Франции состоится еще одна встреча на уровне советников, после чего будут готовить встречу лидеров европейских государств и президента США.

30 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что часть документов для урегулирования войны, которые были разработаны в рамках переговорного процесса, будут готовы к подписанию в январе.