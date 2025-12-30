Зеленський розповів про дипломатичні плани після зустрічі "коаліції рішучих" у Франції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 6 січня у Франції відбудеться ще одна зустріч коаліції на рівні радників, після чого будуть готувати зустріч лідерів європейських держав та президента США.

Про це президент сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Президент нагадав, що 3 січня в Україні відбудеться зустріч "коаліції рішучих" на рівні радників, а після того, 6 січня, у Франції пройде зустріч коаліції на рівні лідерів, які зафіксують опрацьовані радниками домовленості.

Після цього, за словами Зеленського, 7 січня відбудеться ще одна зустріч "коаліції рішучих" на рівні радників.

"І потім ми будемо проговорювати наступні кроки щодо підготовки зустрічі лідерів Європи і Сполучених Штатів Америки", – повідомив Зеленський, згодом уточнивши, що "ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатись з лідерами Європи і Сполучених Штатів Америки і України всім разом".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше говорив, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Тим часом польський прем’єр Дональд Туск висловив думку, що мир в Україні уже на горизонті та може бути досягнутий протягом тижнів.

Він також розповів, що США погодились у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.