В Польше нашли мертвого кабана с африканской чумой свиней: подозревают диверсию

В Польше подняли тревогу из-за найденного мертвого дикого кабана с африканской чумой свиней в регионе, где много ферм по разведению свиней; в министерстве предполагают, что это чьи-то злонамеренные действия.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Труп дикого кабана нашли в Лодзинском воеводстве вблизи городка Пйотркув-Трибунальский. Его обследование показало, что животное было заражено африканской чумой свиней – болезнью, которая не передается людям, но является большой угрозой для всех пород домашних свиней и диких кабанов.

В Министерстве сельского хозяйства и развития сельских территорий заявили, что в этом районе не фиксировалось случаев африканской чумы свиней.

"По мнению Ветеринарной инспекции, все указывает на то, что остатки мертвого животного, зараженного африканской чумой свиней, умышленно переместили в район со свинофермами", – отметили в ведомстве.

"Мы не исключаем диверсии – в том числе диверсии с "восточным следом", – заявил министр Стефан Краевский, добавив, что это очень серьезная угроза для польского бизнеса и продовольственной безопасности.

Напомним, ранее этой осенью масштабная вспышка африканской чумы свиней произошла в Испании, впервые за последние 30 лет. Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины были заблокированы.

2 декабря в испанской Барселоне начала работу специальная группа ветеринаров Европейского Союза, специализирующихся на эпидемиях, чтобы помочь сдержать распространение болезни.

Как известно, параллельно птицеводы по всей Европе страдают от эпидемии птичьего гриппа. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. В ряде стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.