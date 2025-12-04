Глава ОБСЄ: від того, як скінчиться війна в Україні, залежить стабільність всього регіону

Міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що від того, на яких умовах завершиться російсько-українська війна, буде залежати мир і стабільність "у всьому регіоні ОБСЄ і ширше".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своїй промові на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні 4 грудня.

Валтонен наголосила, що Росія своєю агресією проти України порушила усі принципи Гельсінського заключного акта, які лягли в основу створення ОБСЄ.

"Закликаю усіх нас підтримувати Україну у досягненні справедливого й сталого миру якнайшвидше. Тому що я переконана: те, як завершиться ця війна, легітимність цього за міжнародним правом і принципами ОБСЄ, явно визначатиме майбутнє миру і стабільності у всьому регіоні ОБСЄ і ширше", – наголосила глава ОБСЄ.

У своєму виступі вона згадала про примусово вивезених до Росії українських дітей та нагадала, що ОБСЄ допомагає реєструвати ці випадки та підтримувати дітей, яких вдається повернути.

"Ми вітаємо приєднання Парламентської асамблеї ОБСЄ до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Московський механізм також слугує відповідальності – не лише у питаннях депортацій, але й свавільних затримань цивільних, ставлення до військовополонених. Збір доказів та документація порушень – це тривалий процес", – зазначила вона.

Валтонен також згадала про трьох співробітників ОБСЄ, які опинились у російському полоні з початку повномасштабної війни, та зазначила, що для їхнього звільнення використовують всі можливі канали комунікації.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі – він передумав їхати туди в останній момент та відправив свого заступника. Окрім того, вперше на зібранні відсутній держсекретар США, що також доволі рідкісний випадок і в минулому було ознакою демаршу.

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час зустрічі наголосив, що Росії, відповідальній за воєнні злочини в Україні, не місце за столом організації.