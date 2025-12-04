Глава ОБСЕ: от того, как закончится война в Украине, зависит стабильность всего региона

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен заявила, что от того, на каких условиях завершится российско-украинская война, будет зависеть мир и стабильность "во всем регионе ОБСЕ и шире".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в своей речи на министерской встрече ОБСЕ в Вене 4 декабря.

Валтонен подчеркнула, что Россия своей агрессией против Украины нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта, которые легли в основу создания ОБСЕ.

"Призываю всех нас поддерживать Украину в достижении справедливого и устойчивого мира как можно быстрее. Потому что я убеждена: то, как завершится эта война, легитимность этого по международному праву и принципам ОБСЕ, явно будет определять будущее мира и стабильности во всем регионе ОБСЕ и шире", – подчеркнула глава ОБСЕ.

В своем выступлении она вспомнила о принудительно вывезенных в Россию украинских детях и напомнила, что ОБСЕ помогает регистрировать эти случаи и поддерживать детей, которых удается вернуть.

"Мы приветствуем присоединение Парламентской ассамблеи ОБСЕ к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Московский механизм также служит ответственности – не только в вопросах депортаций, но и произвольных задержаний гражданских, отношения к военнопленным. Сбор доказательств и документация нарушений – это длительный процесс", – отметила она.

Валтонен также вспомнила о трех сотрудниках ОБСЕ, которые оказались в российском плену с начала полномасштабной войны, и отметила, что для их освобождения используют все возможные каналы коммуникации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече – он передумал ехать туда в последний момент и отправил своего заместителя. Кроме того, впервые на собрании отсутствует госсекретарь США, что также довольно редкий случай и в прошлом было признаком демарша.

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи подчеркнул, что России, ответственной за военные преступления в Украине, не место за столом организации.