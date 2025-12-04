Понад половина європейців вважають високим ризик відкритої війни з Росією

Більше половини європейців вважають, що ризик відкритої війни Європи з Росією є високим.

Про це свідчить опитування, проведене в дев'яти країнах для паризької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Опитування у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах також показало, що відносна більшість (51%) вважає ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки високим, а 18% вважають його дуже високим.

Жан-Ів Дормаген, професор політології та засновник агентства опитувань Cluster17, зазначив, що такий результат "був би немислимим ще кілька років тому і свідчить про зміну європейської думки в бік нового геополітичного режиму, в якому можливість прямого конфлікту на континенті тепер широко визнається".

Думки різнилися залежно від близькості до Росії: 77% респондентів у Польщі вважають ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

Згідно з результатами опитування, довіра до національних військових можливостей була низькою скрізь: 69% респондентів у дев'яти країнах заявили, що вважають свою країну "не дуже" або "зовсім" нездатною захистити себе від російської агресії.

Французькі респонденти були найбільш впевненими, але їхня думка залишалася меншості – 44%. У Польщі, яка межує з Росією, 58% не були впевнені. Дормаген сказав: "Ми вступаємо в епоху небезпеки, відчуваючи постійне відчуття національної слабкості".

Опитування показало, що почуття вразливості було широко поширеним: лише 12% респондентів заявили, що не відчувають особливої загрози з боку низки джерел нестабільності, від технологічних і військових до енергетичних і продовольчих.

Хоча між країнами були значні відмінності, найчастіше згадуваною загрозою була технологічна та цифрова безпека (28%), а потім військова безпека (25%). Був сильний попит на допомогу Європи: 69% людей заявили, що ЄС повинен відігравати захисну роль.

Як повідомляла "Європейська правда", керівник Кремля Владімір Путін 2 грудня заявив, що готовий почати війну з Європою "прямо зараз".

В уряді Британії зазначили, що це "те саме старе брязкання зброєю".