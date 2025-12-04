Более половины европейцев считают высоким риск открытой войны с Россией

Более половины европейцев считают, что риск открытой войны Европы с Россией является высоким.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в девяти странах для парижской платформы по обсуждению европейских вопросов Le Grand Continent, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Опрос во Франции, Италии, Испании, Германии, Польше, Португалии, Хорватии, Бельгии и Нидерландах также показал, что относительное большинство (51%) считает риск открытой войны с Россией в ближайшие годы высоким, а 18% считают его очень высоким.

Жан-Ив Дормаген, профессор политологии и основатель агентства опросов Cluster17, отметил, что такой результат "был бы немыслимым еще несколько лет назад и свидетельствует об изменении европейского мнения в сторону нового геополитического режима, в котором возможность прямого конфликта на континенте теперь широко признается".

Мнения разнились в зависимости от близости к России: 77% респондентов в Польше считают риск войны высоким, по сравнению с 54% во Франции, 51% в Германии, 39% в Португалии и 34% в Италии.

Согласно результатам опроса, доверие к национальным военным возможностям было низким везде: 69% респондентов в девяти странах заявили, что считают свою страну "не очень" или "совсем" неспособной защитить себя от российской агрессии.

Французские респонденты были наиболее уверенными, но их мнение оставалось меньшинством – 44%. В Польше, которая граничит с Россией, 58% не были уверены. Дормаген сказал: "Мы вступаем в эпоху опасности, испытывая постоянное ощущение национальной слабости".

Опрос показал, что чувство уязвимости было широко распространенным: лишь 12% респондентов заявили, что не испытывают особой угрозы со стороны ряда источников нестабильности, от технологических и военных до энергетических и продовольственных.

Хотя между странами были значительные различия, чаще всего упоминаемой угрозой была технологическая и цифровая безопасность (28%), а затем военная безопасность (25%). Был сильный спрос на помощь Европы: 69% людей заявили, что ЕС должен играть защитную роль.

Как сообщала "Европейская правда", руководитель Кремля Владимир Путин 2 декабря заявил, что готов начать войну с Европой "прямо сейчас".

В правительстве Британии отметили, что это "то же самое старое бряцание оружием".