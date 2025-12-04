До України прибув президент Кіпру

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс прибув до України з офіційним візитом і вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", в X повідомив урядовий представник Республіки Кіпр Константінос Летімбіотіс.

За словами Летімбіотіса, розпочалися розширені переговори делегацій під головуванням президентів Кіпру та України.

Серед питань, які обговорюватимуть під час переговорів, – двосторонні відносини, досягнення мирної угоди в Україні, майбутнє головування Кіпру в Раді ЄС тощо.

Після цього відбудеться пресконференція двох лідерів для ЗМІ.

Очікується, що президент Кіпру відвідає Верховну Раду України для зустрічі зі спікером Русланом Стефанчуком, після чого вирушить до реабілітаційного центру для дітей, які були викрадені, а потім повернулися з окупованих Росією територій. Він також відвідає історичний собор Святої Софії.

Кіпр буде головувати у Раді ЄС в першій половині 2026 року.

KNews повідомляє, що президент Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом о 8 ранку, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський.

Христодулідіс розпочав день з покладання вінків до "Стіни героїв" – великого меморіалу біля Михайлівського собору, на якому виставлені фотографії загиблих українських солдатів.

Як зазначає видання, офіційні особи заявляють, що ця поїздка свідчить про "тверду політичну волю" Кіпру підтримувати європейські пріоритети та стояти на боці Києва.

"І Христодулідіс приїжджає не з порожніми руками: очікується, що він представить президенту України Володимиру Зеленському 19 пропозицій, які Кіпр хоче просунути під час свого головування, багато з яких безпосередньо пов'язані з Україною", – пише KNews.

Очікується, що кіпрський президент також порушить питання обходу санкцій ЄС проти Росії. Нікосія представить докази, що вказують на те, що турецькі компанії нібито допомагають обходити обмеження, і сподівається, що Україна використає свій вплив на Анкару.

Крім того, Христодулідіс нібито хоче порушити питання про включення 37 кіпрських громадян і 227 кіпрських компаній до санкційного списку України, який, на думку Нікосії, базується на неперевірених звинуваченнях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українською громадою в Ірландії заявив, що Київ хоче під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. Ірландія перебере головування у Раді ЄС після Кіпру.