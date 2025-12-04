В Украину прибыл президент Кипра

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис прибыл в Украину с официальным визитом и уже встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в X сообщил правительственный представитель Республики Кипр Константинос Летимбиотис.

По словам Летимбиотиса, начались расширенные переговоры делегаций под председательством президентов Кипра и Украины.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться в ходе переговоров, – двусторонние отношения, достижение мирного соглашения в Украине, будущее председательство Кипра в Совете ЕС и т. д.

После этого состоится пресс-конференция двух лидеров для СМИ.

Ожидается, что президент Кипра посетит Верховную Раду Украины для встречи со спикером Русланом Стефанчуком, после чего отправится в реабилитационный центр для детей, которые были похищены, а затем вернулись с оккупированных Россией территорий. Он также посетит исторический собор Святой Софии.

Кипр будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

#ΤΩΡΑ Ξεκινούν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών 🇨🇾🇺🇦 υπό τον Πρόεδρο 🇨🇾@PresidentCYP @Christodulides και τον 🇺🇦Πρόεδρο της Ουκρανίας @ZelenskyyUa.



Θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες:

▪️Διμερείς σχέσεις και περαιτέρω ενίσχυση τους

▪️Ενημέρωση και ανταλλαγή… pic.twitter.com/e2l7bdXkcM – Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) December 4, 2025

KNews сообщает, что президент Никос Христодулидис прибыл в Киев поездом в 8 утра, где его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Христодулидис начал день с возложения венков к "Стене героев" – большому мемориалу возле Михайловского собора, на котором выставлены фотографии погибших украинских солдат.

Как отмечает издание, официальные лица заявляют, что эта поездка свидетельствует о "твердой политической воле" Кипра поддерживать европейские приоритеты и стоять на стороне Киева.

"И Христодулидис приезжает не с пустыми руками: ожидается, что он представит президенту Украины Владимиру Зеленскому 19 предложений, которые Кипр хочет продвинуть во время своего председательства, многие из которых напрямую связаны с Украиной", – пишет KNews.

Ожидается, что кипрский президент также поднимет вопрос обхода санкций ЕС против России. Никосия представит доказательства, указывающие на то, что турецкие компании якобы помогают обходить ограничения, и надеется, что Украина использует свое влияние на Анкару.

Кроме того, Христодулидис якобы хочет поднять вопрос о включении 37 кипрских граждан и 227 кипрских компаний в санкционный список Украины, который, по мнению Никосии, основан на непроверенных обвинениях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с украинской общиной в Ирландии заявил, что Киев хочет во время председательства Кипра открыть кластеры, а следующий шаг – это их закрытие. Ирландия переймет председательство в Совете ЕС после Кипра.