Диверсии на железной дороге: в Польше говорят, что диверсанты планировали "большую катастрофу"

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Сємоняк считает, что диверсии на польской железной дороге 15 и 16 ноября были рассчитаны на "большую железнодорожную катастрофу".

Слова польского министра, как пишет "Европейская правда", цитирует TVN24.

Томаш Семёняк в программе "Разговор Пиасецкого" на TVN24 сообщил, что исполнителями диверсии были профессионалы, а не "ничтожные агенты, нанятые для поджога складов с красками".

Министр-координатор спецслужб Польши также объяснил, почему Россия могла принять решение о таком ударе по Польше.

"Россия начала считать, что она побеждает, что Украину разъедает большой коррупционный скандал, который ослабляет Зеленского, и что нужно наносить удары по государствам, которые поддерживают Украину", – отметил Семёняк.

По его мнению, такими атаками Россия пытается запугать европейские страны, ослабить их решимость в вопросе поддержки Украины и позиции по возможным условиям мирного договора.

По словам министра, "в течение двух месяцев мы снова наблюдаем рост такого рода угроз".

19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилии не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов. После содеянного они успели выехать в Беларусь.

24 ноября национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку – Владимиру Б. – в связи с диверсией на железной дороге.

После этого Польша решила закрыть последнее функционирующее консульство РФ в Гданьске.