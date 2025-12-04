Повітряний простір Литви, що межує із Білоруссю, буде закритий до лютого

Литва продовжила закриття частини повітряного простору, який межує із Білоруссю до лютого 2026 року.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Частину повітряного простору Литви, який межує із Білоруссю, було закрито у серпні. Планувалося, що це обмеження діятиме до 1 жовтня.

Утім, тоді Міністерство оборони країни заявило, що заборону можуть продовжити, якщо загроза від безпілотних літальних апаратів, що входять у повітряний простір Литви, не зменшиться.

У четвер, 4 грудня, Міноборони Литви заявило, що термін дії обмеженої зони для польотів у частині повітряного простору, що межує з Білоруссю, було продовжено до 1 лютого 2026 року.

Як зазначається, у середині жовтня міністр транспорту Юрас Тамінськас встановив 26 обмежених зон у повітряному просторі над усією територією Литви.

Ці зони можуть бути активовані в разі необхідності для негайного застосування військової сили проти дронів, які порушили повітряний простір Литви.

Зазначимо, 2 грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.

3 грудня литовське Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протесту на тлі систематичних гібридних атак.