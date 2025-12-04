Воздушное пространство Литвы, граничащее с Беларусью, будет закрыто до февраля

Литва продлила закрытие части воздушного пространства, граничащего с Беларусью, до февраля 2026 года.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Часть воздушного пространства Литвы, граничащего с Беларусью, была закрыта в августе. Планировалось, что это ограничение будет действовать до 1 октября.

Однако тогда Министерство обороны страны заявило, что запрет может быть продлен, если угроза от беспилотных летательных аппаратов, входящих в воздушное пространство Литвы, не уменьшится.

В четверг, 4 декабря, Минобороны Литвы заявило, что срок действия ограниченной зоны для полетов в части воздушного пространства, граничащего с Беларусью, был продлен до 1 февраля 2026 года.

Как отмечается, в середине октября министр транспорта Юрас Таминьскас установил 26 ограниченных зон в воздушном пространстве над всей территорией Литвы.

Эти зоны могут быть активированы в случае необходимости для немедленного применения военной силы против дронов, нарушивших воздушное пространство Литвы.

Отметим, 2 декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

3 декабря литовское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста на фоне систематических гибридных атак.