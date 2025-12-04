Испания ликвидировала банду, которая могла принуждать мигрантов к рабскому труду

Испанская полиция ликвидировала преступную группировку, обвиняемую в нелегальном ввозе сотен иностранных мигрантов для работы на фермах в восточной Испании в условиях, которые Министерство внутренних дел страны назвало нечеловеческими.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Полиция арестовала 11 человек и установила личности более 300 потенциальных жертв, многие из которых были выходцами из Непала.

Как отмечается, они въехали в Шенгенскую зону по туристическим визам, после чего их доставили в сельские районы в провинциях Аликанте, Валенсия и Сарагоса.

Во время рейдов в юго-восточной провинции Альбасете полиция изъяла наличные, поддельные документы и телефоны.

По данным правоохранителей, мигрантов удерживали в плохо проветриваемых помещениях, они спали на полу и платили чрезмерные суммы за аренду, транспорт и еду.

Некоторые работали до 12 часов в день и во многих случаях не получали никакой заработной платы – условия, которые правозащитные организации обычно характеризуют как принудительный труд.

Полиция заявила, что по крайней мере один непалец погиб в одной из нескольких аварий с участием фургонов, которые использовались для перевозки мигрантов, несмотря на отсутствие элементарных стандартов безопасности.

В октябре стало известно, что Греция ликвидировала преступную группировку, которая занималась торговлей людьми, заставляя десятки непальских мужчин работать на фермах по всей стране в нечеловеческих условиях.

Недавно Греция ужесточила наказание для мигрантов, которым отказали в убежище.

Также мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мер по ускорению депортации.