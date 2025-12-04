В ОБСЄ розповіли, за яких умов можуть розгорнути моніторингову місію в Україні

Під егідою ОБСЄ може розпочатись місія з моніторингу припинення вогню в Україні, але для її роботи потрібно насамперед забезпечити безпекові умови.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції в четвер після міністерської зустрічі ОБСЄ сказала Еліна Валтонен, міністерка закордонних справ Фінляндії, що головує в Організації.

За словами Валтонен, нараз існує "дуже багато невизначеності" щодо мирних переговорів між Росією та Україною, а також щодо можливого перемир'я. При цьому вона нагадала, що саме РФ досі не виявляла готовності до переговорів про мир.

"Тому коментувати будь-які деталі (місії. – Ред.) станом на зараз надзвичайно складно, але ми готові до різних варіантів розвитку подій", – сказала вона.

Глава МЗС Фінляндії також сказала, що представники ОБСЄ можуть діяти особисто "лише в тих районах, де можна гарантувати безпеку".

"Я б сказала, що характер війни, який істотно змінився навіть під час цієї жахливої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, де використання дронів є чимось, чого ми раніше практично не бачили, означає, що функція моніторингу стає більш складною", – сказала Валтонен.

"І ми говоримо про лінію зіткнення завдовжки 1200 кілометрів або навіть більше, і якщо порахувати, то на 100 км або десь так углиб в обох напрямках. Тож це буде складне завдання", – додала вона.

Міністерка закордонних справ Фінляндії і чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен раніше заявила, що організації необхідно реформуватися, щоб бути спроможною виконувати свою роль надалі.

