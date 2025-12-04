В ОБСЕ рассказали, при каких условиях могут развернуть мониторинговую миссию в Украине

Под эгидой ОБСЕ может начаться миссия по мониторингу прекращения огня в Украине, но для ее работы нужно прежде всего обеспечить условия безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в четверг после министерской встречи ОБСЕ сказала Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, председательствующей в Организации.

По словам Валтонен, сейчас существует "очень много неопределенности" относительно мирных переговоров между Россией и Украиной, а также относительно возможного перемирия. При этом она напомнила, что именно РФ до сих пор не проявляла готовности к переговорам о мире.

"Поэтому комментировать любые детали (миссии. – Ред.) по состоянию на сейчас чрезвычайно сложно, но мы готовы к различным вариантам развития событий", – сказала она.

Глава МИД Финляндии также сказала, что представители ОБСЕ могут действовать лично "только в тех районах, где можно гарантировать безопасность".

"Я бы сказала, что характер войны, который существенно изменился даже во время этой ужасной захватнической войны, которую Россия ведет против Украины, где использование дронов является чем-то, чего мы раньше практически не видели, означает, что функция мониторинга становится более сложной", – сказала Валтонен.

"И мы говорим о линии соприкосновения длиной 1200 километров или даже больше, и если посчитать, то на 100 км или где-то так вглубь в обоих направлениях. Поэтому это будет сложная задача", – добавила она.

Министр иностранных дел Финляндии и действующая глава ОБСЕ Элина Валтонен ранее заявила, что организации необходимо реформироваться, чтобы быть способной выполнять свою роль в дальнейшем.

