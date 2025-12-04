Глава ОБСЄ: організації потрібно реформуватися

Міністерка закордонних справ Фінляндії і чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що організації необхідно реформуватися, щоб бути спроможною виконувати свою роль надалі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своїй промові на зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Відні 4 грудня.

Глава ОБСЄ нагадала про організовані влітку дискусії "Гельсінкі + 50", де обмінювалися думками щодо майбутнього організації і того, як її можна змінити.

"Щоб бути ефективною, ОБСЄ потрібно реформуватися. Дискусії "Гельсінкі + 50" забезпечили конкретні пропозиції для цього. Деякі з них – вже у процесі реалізації. Але нам потрібно рухатися далі. ОБСЄ має провести змістовну реформу, щоб бути спроможною у наступні 50 років", – наголосила Валтонен.

"Давайте захищати заснований на правилах світовий лад не лише на словах, але й діями, і подбаємо, щоб ця організація залишалася спроможною, надійною і готовою реагувати зараз і у майбутньому", – зазначила очільниця МЗС Фінляндії.

Вона додала, що розраховує почути від присутніх країн пропозиції щодо цього далі протягом дня і "переглянути прогрес" на зустрічі у швейцарському Лугано у 2026 році.

Також Валтонен заявила, що від того, як завершиться російсько-українська війна, буде залежати мир і стабільність "у всьому регіоні ОБСЄ і ширше".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі – він передумав їхати туди в останній момент та відправив свого заступника.

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час зустрічі наголосив, що Росії, відповідальній за воєнні злочини в Україні, не місце за столом організації.