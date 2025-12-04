Прем'єрка Литви: вторгнення повітряних куль з Білорусі може бути визнано тероризмом

Литовська прем'єр-міністерка Інга Ругінене в четвер заявила, що дії Білорусі, зокрема, проникнення метеозондів у повітряний простір Литви, можуть бути визнані актами тероризму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Ругінене назвала неприпустимим, що Білорусь утримує в заручниках вантажівки литовських перевізників, та що з білоруського боку вторгаються повітряні кулі, які прямують до стратегічних об'єктів і аеропорту.

"Ми говоримо про авіаційну безпеку та міжнародне право, а також про те, що такі дії можуть бути визнані тероризмом", – сказала вона журналістам.

Аеропорт Вільнюса тричі припиняв роботу в середу ввечері та один раз рано в четвер через загрозу повітряних куль. Ругінене заявила, що готова прийняти складні рішення для забезпечення громадської безпеки.

"Я обираю незручну ситуацію, я обираю незручні питання і, можливо, роздратування громадськості, але я зроблю все, щоб люди почувалися в безпеці", – сказала вона.

Вона зазначила, що хоча влада працює над швидкою протидією загрозі від повітряних куль, досягнення результатів займе час.

"Якщо подивитися на Україну, вона вже роками перебуває у стані війни, і, звичайно, хотілося б, щоб вона швидко закінчилася. Але є обставини, які роблять це неможливим", – сказала вона.

Зазначимо, 2 грудня Ругінене заявила, що Литва може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну.

Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.

3 грудня литовське Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протесту на тлі систематичних гібридних атак.