Премьер Литвы: вторжение воздушных шаров из Беларуси может быть признано терроризмом

Литовский премьер-министр Инга Ругинене в четверг заявила, что действия Беларуси, в частности, проникновение метеозондов в воздушное пространство Литвы, могут быть признаны актами терроризма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ругинене назвала недопустимым, что Беларусь удерживает в заложниках грузовики литовских перевозчиков, и что с белорусской стороны вторгаются воздушные шары, которые направляются к стратегическим объектам и аэропорту.

"Мы говорим об авиационной безопасности и международном праве, а также о том, что такие действия могут быть признаны терроризмом", – сказала она журналистам.

Аэропорт Вильнюса трижды прекращал работу в среду вечером и один раз в четверг рано утром из-за угрозы воздушных шаров. Ругинене заявила, что готова принять сложные решения для обеспечения общественной безопасности.

"Я выбираю неудобную ситуацию, я выбираю неудобные вопросы и, возможно, раздражение общественности, но я сделаю все, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", – сказала она.

Она отметила, что хотя власть работает над быстрым противодействием угрозе от воздушных шаров, достижение результатов займет время.

"Если посмотреть на Украину, она уже годами находится в состоянии войны, и, конечно, хотелось бы, чтобы она быстро закончилась. Но есть обстоятельства, которые делают это невозможным", – сказала она.

Отметим, 2 декабря Ругинене заявила, что Литва может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда на воздушных шарах будет продолжать поступать в страну.

В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

3 декабря литовское Министерство иностранных дел вызвало временно поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста на фоне систематических гибридных атак.