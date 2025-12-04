В Британии посадили мужчину, который посылал депутату сотни антисемитских угроз

В Британии приговорили к заключению мужчину, отправившего сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Королевской прокурорской службы, передает "Европейская правда".

61-летний Кевин Смит в четверг, 4 декабря, был приговорен к восьми неделям заключения.

Это произошло после того, как он прислал около 300 текстовых сообщений и три голосовых сообщения в офис депутата от Лейбористской партии Алекса Собела, который заявил, что эти сообщения были очень тревожными и заставили его опасаться за свою безопасность и безопасность своей семьи.

Смит, который в прошлом месяце признал себя виновным в отправке оскорбительных сообщений, также получил пятилетний запрет на контакт с Собелом.

"Право на свободу выражения мнений не распространяется на отправку грубо оскорбительных и угрожающих сообщений. Уголовные преступления, совершенные против членов парламента, ставят под угрозу как демократический процесс, так и нашу государственную службу, а антисемитские оскорбления, которым подвергся Собел и его сотрудники, просто неприемлемы", – заявила старший прокурор Клэр Макдональд.

Отметим, в этот же день в Британии предъявили обвинения в терроризме мужчине, который мог помогать нападавшему на синагогу в Манчестере.

Нападение, о котором идет речь, произошло утром 2 октября возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре.

Мужчина въехал автомобилем в группу верующих перед синагогой, а после того с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщалось, что он – выходец из Сирии, прибывший в Британию более 20 лет назад.

В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.