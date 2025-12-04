РФ поскаржилась на "українізацію" ОБСЄ та заявила, що в організації нема потреби

Представник Росії Александр Грушко під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні висловлював претензії до роботи організації, звинувачуючи її у "гібридній війні" проти РФ та "українізації" порядку денного.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на виступ Грушка.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров відсутній на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ, що стало безпрецедентним кроком РФ. Натомість російську державу представив заступник Лаврова Александр Грушко.

У своєму виступі Грушко "пройшовся" по роботі ОБСЄ, заявивши, що організацію перетворили "на інструмент гібридної війни і примусу".

Він сказав, що "тотальна українізація" порядку денного ОБСЄ "не тільки деформувала фундаментальні принципи" організації, але й "призвела до її тематичного стиснення". "Сьогодні не доводиться говорити про реальну затребуваність ОБСЄ навіть у тих областях, де вона має мандат і потенціал", – заявив Грушко.

Він додав, що сфера реального співробітництва з організацією "скоротилася до крихітних острівців".

"ОБСЄ, як ми бачимо сьогодні, можна використовувати як канал комунікації... , а можна використовувати як шматок меблів, на який можна кинути конверт з незрозумілими фотографіями, з незрозумілими дронами", – заявив заступник Лаврова, натякаючи на главу МЗС Польщі Радослава Сікорського, який показував у Відні фото російського дрона-порушника.

Грушко також поскаржився на те, що члени ОБСЄ "звинувачують Росію у мікрофон", у той час, "коли безпілотні морські засоби України атакують в акваторії Чорного моря мирні судна в безпосередній близькості від турецьких берегів".

Міністерка закордонних справ Фінляндії, яка головує в ОБСЄ, Еліна Валтонен вважає зрозумілою відсутність очільників дипломатії Росії та США на зустрічі Організації у Відні.

