РФ пожаловалась на "украинизацию" ОБСЕ и заявила, что в организации нет необходимости

Представитель России Александр Грушко во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене высказывал претензии к работе организации, обвиняя ее в "гибридной войне" против РФ и "украинизации" повестки дня.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление Грушко.

Глава МИД России Сергей Лавров отсутствует на министерской встрече ОБСЕ в этом году, что стало беспрецедентным шагом РФ. Вместо него российское государство представил заместитель Лаврова Александр Грушко.

В своем выступлении Грушко "прошелся" по работе ОБСЕ, заявив, что организацию превратили "в инструмент гибридной войны и принуждения".

Он сказал, что "тотальная украинизация" повестки дня ОБСЕ "не только деформировала фундаментальные принципы" организации, но и "привела к ее тематическому сжатию". "Сегодня не приходится говорить о реальной востребованности ОБСЕ даже в тех областях, где она имеет мандат и потенциал", – заявил Грушко.

Он добавил, что сфера реального сотрудничества с организацией "сократилась до крошечных островков".

"ОБСЕ, как мы видим сегодня, можно использовать как канал коммуникации... , а можно использовать как кусок мебели, на который можно бросить конверт с непонятными фотографиями, с непонятными дронами", – заявил заместитель Лаврова, намекая на главу МИД Польши Радослава Сикорского, который показывал в Вене фото российского дрона-нарушителя.

Грушко также пожаловался на то, что члены ОБСЕ "обвиняют Россию в микрофон", в то время, "когда беспилотные морские средства Украины атакуют в акватории Черного моря мирные суда в непосредственной близости от турецких берегов".

Министр иностранных дел Финляндии, которая председательствует в ОБСЕ, Элина Валтонен считает понятным отсутствие руководителей дипломатии России и США на встрече Организации в Вене.

Читайте также: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.