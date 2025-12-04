Турция вызвала послов Украины и РФ из-за атак на суда "теневого флота"

В Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в четверг заявила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинчи.

Во время выступления в турецком парламенте Экинчи сказала, что в последние недели Турция наблюдает "очень серьезную эскалацию российско-украинской войны с взаимными атаками".

"И в конце концов, также произошли определенные атаки в Черном море в пределах нашей исключительной экономической зоны. Вчера и сегодня мы вызвали временного поверенного России и посла Украины, чтобы выразить нашу обеспокоенность", – добавила она.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован недалеко от берегов Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".