Зеленський та Кошта обговорили заплановані перемовини з США

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо майбутньої зустрічі української команди із американською стороною.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Ввечері 4 грудня Зеленський розповів, що під час розмови із Коштою вони обмінялися інформацією про контакти з партнерами.

Також обговорили переговорний трек, зокрема: майбутню зустріч української команди з американською стороною.

"Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися", – додав український президент.

3 грудня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українська делегація на так званих "мирних переговорах" отримала запрошення до США для раунду переговорів за підсумками зустрічей у Кремлі.

А президент США Дональд Трамп стверджує, що його переговірники із зустрічі в Москві винесли враження, що російський правитель Владімір Путін хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі.