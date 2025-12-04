Зеленский и Кошта обсудили запланированные переговоры с США

Президент Владимир Зеленский пообщался с президентом Европейского совета Антониу Коштой о предстоящей встрече украинской команды с американской стороной.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Вечером 4 декабря Зеленский рассказал, что во время разговора с Коштой они обменялись информацией о контактах с партнерами.

Также обсудили переговорный трек, в частности: предстоящую встречу украинской команды с американской стороной.

"Рассчитываем работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром. Договорились и в дальнейшем координироваться", – добавил украинский президент.

3 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинская делегация на так называемых "мирных переговорах" получила приглашение в США для раунда переговоров по итогам встреч в Кремле.

А президент США Дональд Трамп утверждает, что его переговорщики со встречи в Москве вынесли впечатление, что российский правитель Владимир Путин хочет завершить войну, но в то же время он не знает, что будет дальше.